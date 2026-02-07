Questa mattina, all’università, è andata in scena la prima di Leonardo. Tra disegni e lezioni, gli studenti hanno scoperto un approccio diverso, tra Latino e intelligenza artificiale. La figura di Leonardo si fa ancora più vicina, con un metodo che invita alla curiosità e alla sperimentazione. L’atmosfera è vivace, tra domande e scoperte, mentre i giovani si immergono nel suo mondo tra arte, scienza e tecnologia.

"Leonardo ci invita alla curiosità, allo stupore. Ogni disegno è un laboratorio in miniatura, una domanda che si apre, una prova, una possibilità. Accogliere questi fogli per la prima volta in un ateneo significa riportarli nel luogo ad essi più naturale, un luogo dove è ancora possibile interrogarsi, sbagliare, ricominciare, sperimentare". La rettrice della Iulm, Valentina Garavaglia, aveva accolto così tre fogli del Codice Atlantico, esposti nel campus di via Carlo Bo fino al 10 marzo grazie alla collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Nella Exhibition Hall di Iulm 6, che ospita la mostra (aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 e la domenica fino alle 12 su prenotazione), si innestano iniziative, lezioni aperte alla città, laboratori e spettacoli tra arte, scienza e contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La prima di Leonardo all’università. Disegni e lezioni tra Latino e IA

Approfondimenti su Leonardo Università

Gli studenti del Polo Urbani hanno trascorso una giornata intensa tra lezioni di latino, laboratori e attività per scoprire il patrimonio culturale della città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Leonardo Università

Argomenti discussi: La prima di Leonardo all’università. Disegni e lezioni tra Latino e IA; Chi è Leonardo Maria Del Vecchio? - Otto e Mezzo - Puntata del 29/1/2026; -5 giorni alle Olimpiadi: attesa per i due bracieri da record; Elogio semiserio di Leonardo Del Vecchio nel salotto di Lilli Gruber su La7.

Ma com'era Leonardo DiCaprio prima della fama? Parla Kate WinsletKate Winslet ricorda il primo incontro con Leonardo DiCaprio sul set di Titanic. Qual è stata la sua prima impressione e che tipo era il divo prima di diventare una star mondiale? comingsoon.it

Higuain: Il Milan la mia prima scelta, Leonardo è stato importanteDopo Caldara, è toccato a Gonzalo Higuain parlare in conferenza stampa e presentarsi come nuovo giocatore del Milan. Per il Pipita parole di stima verso Leonardo e la nuova dirigenza rossonera, che lo ... gianlucadimarzio.com

Leonardo e Tommaso con mamma e papà per la prima volta allo stadio facebook

#benchmark Leonardo Maria Del Vecchio fa un incidente in Ferrari e prima che arrivi la polizia si fa sostituire alla guida da un dipendente x.com