La presidente della Bulgaria in città Omaggio all’Apostolo della Libertà

Un omaggio alla città, ormai entrata nel cuore della comunità bulgara. Ieri mattina alle 10.15 la presidente della Bulgaria Llijana Jotova, nel suo avvicinamento a Milano per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, ha fatto una breve - ma carica di significato - sosta a Monza, per omaggiare il bassorilievo installato in piazza San Paolo lo scorso 20 novembre dedicato a Vasil Levski, padre della rivoluzione bulgara e simbolo dell'emancipazione nazionale. Una figura che per il popolo bulgaro è una guida spirituale, 'l'Apostolo della Libertà' che ha sacrificato la sua vita per una Repubblica libera, basata su uguaglianza etnica e religiosa.

