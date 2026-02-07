La presidente del parlamento europeo Metsola visita la redezione della Gazzetta

Ieri sera a San Siro Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, ha fatto tappa alla Gazzetta dello Sport. Prima di partecipare alla partita, ha visitato la redazione per discutere di Olimpiadi e altri temi. La visita è stata breve ma significativa, con Metsola che ha incontrato redattori e scattato qualche foto. Poi si è diretta allo stadio, pronta a godersi la partita.

Approfondimenti su Roberta Metsola La presidente del parlamento europeo Metsola in Gazzetta: "Entusiasta dei Giochi e dell'Italia" La presidente del Parlamento europeo Metsola si mostra molto entusiasta dei Giochi e dell'Italia. Presidente del Senato La Russa riceve presidente Parlamento europeo Metsola Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha incontrato a Palazzo Giustiniani Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

