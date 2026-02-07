La presidente del parlamento europeo Metsola in Gazzetta | Entusiasta dei Giochi e dell’Italia

La presidente del Parlamento europeo Metsola si mostra molto entusiasta dei Giochi e dell’Italia. In un’intervista alla Gazzetta, ha detto che il nostro Paese torna sulla scena mondiale e che gli atleti non sono solo portabandiera dello sport, ma anche ambasciatori di pace. Metsola ha sottolineato l’importanza di questo momento e ha espresso fiducia nel ruolo che l’Italia sta giocando a livello internazionale.

Ieri sera a San Siro c’era anche lei, Roberta Metsola, la presidente del Parlamento Europeo. Prima però ha voluto fare visita alla Gazzetta dello Sport per parlare di Olimpiadi e non solo. "Sono entusiasta. Per me i Giochi sono molto più di una competizione: celebrano impegno, disciplina e determinazione. È lo spirito europeo in azione: superare ostacoli, rialzarsi sempre e lavorare insieme per andare avanti". Che Olimpiade si aspetta? "Dopo vent’anni, i Giochi tornano in Europa: è un momento di grande orgoglio europeo. Voglio ringraziare l’Italia che torna ancora una volta sulla scena mondiale come Paese ospitante, portando con sé un’eredità di cui andare fieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La presidente del parlamento europeo Metsola in Gazzetta: "Entusiasta dei Giochi e dell’Italia" Approfondimenti su Parole Giochi Presidente del Senato La Russa riceve presidente Parlamento europeo Metsola Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha incontrato a Palazzo Giustiniani Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi Presidente del Parlamento Europeo Metsola – Il video Questa mattina a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha incontrato Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Parole Giochi Argomenti discussi: Dal Papa la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; Incontro con il Presidente del Parlamento europeo; La Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola in visita all'Inter HQ; Udienza di Papa Leone XIV alla presidente del Parlamento Europeo. La presidente del parlamento europeo Metsola in Gazzetta: Entusiasta dei Giochi e dell’ItaliaLa politica maltese ha parlato di Olimpiadi ed Europa: Il vostro Paese torna sulla scena mondiale. Gli atleti non sono solo ambasciatori dello sport, ma ambasciatori di pace ... gazzetta.it Metsola a Roma, la presidente del Parlamento europeo incontra Papa Leone XIV e MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Metsola a Roma, la presidente del Parlamento europeo incontra Papa Leone XIV e Meloni ... tg24.sky.it Calcio, la Presidente del Parlamento Europeo #Metsola all’ #Inter HQ x.com Calcio, la Presidente del Parlamento Europeo Metsola all’Inter HQ facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.