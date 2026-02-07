La parrucchiera Adele valorizza la bellezza alle Olimpiadi | Emozione unica

La parrucchiera Adele ha raccontato le sue emozioni dopo aver lavorato alle Olimpiadi. Descrive l’esperienza come un “tripudio di emozioni” e dice che le ha dato un’energia incredibile. Per lei, è stato un momento di grande soddisfazione, un’occasione da ricordare per sempre.

"E' stato davvero un tripudio di emozioni, vissute in un'esperienza incredibile che mi ha regalato un'energia pazzesca e tantissime soddisfazioni. Mi è sembrato di vivere un sogno, invece era tutto vero!". C'era anche lei, l'acconciatrice calolziese Adele Gatto alla serata inaugurale delle.

