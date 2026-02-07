Raffaele Donini torna in tv come giornalista, dopo aver lasciato l’incarico di assessore regionale. Con un sorriso, dice che si tratta di un ritorno al futuro, e sembra deciso a riprendere in mano una passione di vecchia data. La sua nuova carriera si fa strada tra le telecamere e le interviste, segnando un cambio di passo rispetto al passato politico.

"Il mio è un ritorno al futuro". Raffaele Donini definisce così la nuova avventura professionale che sta per intraprendere. L’ex assessore regionale, titolare dei Trasporti e della Sanità negli ultimi dieci anni, tornerà infatti al suo "primo amore", il giornalismo, con due trasmissioni che andranno in onda su èTv. Il primo giorno di lavoro all’Unità con la strage del Salvemini. "Prima dell’esperienza politica ho lavorato per anni come giornalista pubblicista – racconta –. Il mio primo giorno di lavoro, come cronista all’Unità, fu il 6 dicembre 1990, il tragico giorno in cui l’aereo cadde sul Salvemini, a Casalecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova vita di Raffaele Donini: l’ex assessore regionale ora fa il giornalista in tv

Approfondimenti su Raffaele Donini

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Raffaele Donini

Argomenti discussi: Una nuova vita, al via la fiction con Anna Valle e Daniele Pecci; Una nuova vita, il cast della miniserie con Anna Valle da stasera in tv; Una nuova vita, serie con Anna Valle: seconda puntata in streaming; Una colpa da cancellare e un amore da assecondare: stasera in tv al via la serie Una nuova vita.

Una nuova vita, la nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: quando in tv, trama, cast e anticipazioniUna nuova vita, la nuova fiction Mediaset in partenza su Canale 5: cast, quante puntate sono e dove è stata girata. superguidatv.it

Una nuova vita anticipazioni: chi è la madre di Asia e chi ha ucciso Leonardo?Una nuova vita le anticipazioni della terza puntata: chi è la madre biologica di Asia? Questa storia c'entra con la morte di Leonardo? ultimenotizieflash.com