La montagna ridisegnata Via libera a trentuno comuni Ma la revisione fa già discutere

La decisione di abbassare da 600 a 350 metri la soglia altimetrica per i Comuni montani ha permesso a 31 paesi della provincia di Macerata di essere riconosciuti come montani. La revisione, approvata durante la Conferenza Stato-Regioni, ha suscitato già alcune critiche da parte di chi ritiene che possa alterare gli equilibri e le caratteristiche delle aree interessate.

La revisione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che, con la Conferenza Stato-Regioni ha abbassato la soglia altimetrica da 600 a 350 metri sul livello del mare, salva trentuno Comuni nella provincia di Macerata. Ma scatta il "caso" degli esclusi. Continueranno infatti a essere classificati come montani, dalla nuova legge voluta dal ministro Roberto Calderoli, Apiro, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Matelica, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace, Visso.

