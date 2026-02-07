La maglia ' dedicata' i fiori e la targa | al Mazza l' ultimo saluto dei tifosi all' ex capitano Giani

Ferrara si prepara a salutare Nicolas Giani, ex capitano della Spal, morto lunedì a 39 anni dopo una lunga malattia. I tifosi hanno lasciato una maglia dedicata, dei fiori e una targa al Mazza, il suo vecchio stadio, per ricordarlo. La città si stringe intorno alla famiglia e ai suoi cari, che si sono ritrovati per l’ultimo saluto.

Prima del match contro il Castenaso, in programma una serie di iniziative. Presente la famiglia Il mondo biancazzurro si prepara ad omaggiare Nicolas Giani. L’ex capitano della Spal – a Ferrara negli anni d’oro della scalata dalla Serie C alla Serie A – è scomparso lunedì 2 all’età di 39 anni, dopo una malattia. L’Ars et Labor lo ha già, in parte, ricordato, con un minuto di silenzio e la fascia di lutto al braccio nella sfida di mercoledì scorso contro la Comacchiese, ma domenica al Mazza andrà anche oltre. In occasione della sfida interna di campionato contro il Castenaso, infatti, (oltre al già citato minuto di silenzio e alla fascia al braccio, che verranno riproposti), i ragazzi di mister Parlato, durante il riscaldamento, indosseranno una maglietta dedicata a Giani.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Giani Spal La maglia dell'inter e un mare di fiori: l'ultimo saluto a Peter Luis Lopez Borja I funerali di Peter Luis Lopez Borja si sono celebrati oggi nella chiesa di Sampierdarena, con oltre 300 persone che hanno voluto salutarlo. La camera ardente di Pietrangeli: i fiori bianco-azzurri, la Coppa Davis, le note di Aznavour. L'ultimo saluto di amici e tifosi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giani Spal Argomenti discussi: Inter, Lautaro e la spiegazione della maglia dedicata alla figlia; Sponsor match day: Wellness Group firma la nuova maglia speciale; Anguillara: anche il calcio ricorda Federica Torzullo; Pubblicata la maglia del Manchester City 2026 Anno del Cavallo. Vergara: La maglia del Napoli non mi pesa, i gol una grande emozioneForzAzzurri.net - Le parole del calciatore azzurro sul momento speciale che sta vivendo. Antonio Vergara, calciatore partenopeo, ha rilasciato a Radio CRC alcune ... forzazzurri.net Vergara:Io indosso la maglia con tutti i tifosi del Napoli. Ecco il consiglio più prezioso di ConteVERGARA OSPITE NEGLI STUDI DI RADIO CRC: «Io non sento il peso della maglia azzurra: gioco per la mia gente. Il mio idolo? Mi è sempre piaciuto un giocatore del Napoli! Vi racconto cosa mi disse Conte ... 100x100napoli.it ...e anche il grande Mr Mazza ha scelto il giubbotto tecnico in maglia più figo e caldo del mondoooo ...che spettacolo ragazziiiiiiiiii tvbbbbbbbbb facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.