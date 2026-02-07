La maglia ' dedicata' i fiori e la targa | al Mazza l' ultimo saluto dei tifosi all' ex capitano Giani

I tifosi della Spal si sono riuniti al Mazza per l’ultimo saluto a Nicolas Giani. La stretta cerimonia ha visto la presenza di molti supporters, che hanno lasciato fiori e scritto messaggi sulla sua maglia dedicata e sulla targa. Giani, ex capitano della squadra, è morto lunedì a 39 anni dopo aver combattuto contro una malattia. La città di Ferrara si stringe intorno alla famiglia e alla squadra, ricordando il suo ruolo fondamentale durante gli anni d’oro, dalla Serie C alla Serie A.

Il mondo biancazzurro si prepara ad omaggiare Nicolas Giani. L'ex capitano della Spal – a Ferrara negli anni d'oro della scalata dalla Serie C alla Serie A – è scomparso lunedì 2 all'età di 39 anni, dopo una malattia. L'Ars et Labor lo ha già, in parte, ricordato, con un minuto di silenzio e la.

