Stasera alle 21, al teatro di Comacchio, il pubblico potrà riscoprire la magia di Carosone con lo spettacolo

Stasera, alle 21, al teatro di Comacchio, Enzo Decaro insieme agli Anema portano in scena ‘ Renatissimo. Omaggio a Renato Carosone ’ uno spettacolo tra teatro, musica e narrazione. Ha qualche ricordo nel territorio estense? "Sì, molto giovanile: la prima volta che mi spostai da Napoli in Vespa per andare a vedere un concerto. All’epoca si facevano raduni musicali ed era al Lido di Spina. Oltre cinquant’anni fa: erano i primi festival con tre giorni di musica continuativa, una sorta di Woodstock dei poveri. Ci accontentavamo di poco, ma c’era un grande senso di libertà, di musica, di condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La magia di Carosone torna a teatro: "Il valore più grande è l’originalità"

