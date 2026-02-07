La Maceratese si prepara a creare problemi, anche se il campionato è ancora lungo. Il direttore sportivo del Teramo, Francesco Micciola, parla di una squadra che può dare fastidio, anche se finora non ha fatto molto. La lotta in classifica resta aperta e lui avverte di non sottovalutare nulla.

"Non abbiamo fatto nulla e il campionato è ancora molto lungo". Francesco Micciola, direttore sportivo del Teramo, è ovviamente soddisfatto del primo posto condiviso con l’ Ancona ma sa perfettamente che non è il caso di abbassare la guardia. "Siamo tutte lì e le differenze sono minime, stiamo facendo un percorso corretto – osserva – che dobbiamo proseguire con entusiasmo e concentrazione". Però nell’ambiente c’è entusiasmo. "È normale che tra il nostro pubblico ci sia euforia, ma noi dobbiamo rimanere sul pezzo perché siamo consapevoli che la strada da fare è ancora lunga". E il cammino porterà domani i biancorossi abruzzesi a Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "La Maceratese può crearci grattacapi"

Approfondimenti su Maceratese Pericolo

Domenica, la Maceratese affronta un impegno importante sul campo di Giulianova.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Maceratese Pericolo

Argomenti discussi: Maceratese, puoi creare problemi al Teramo; Maceratese puoi creare problemi al Teramo; Antonioli pensa alla Maceratese: Sammaurese, ci servono i punti.

Maceratese, puoi creare problemi al TeramoÈ l’opinione di Moroni, ds della Vigor: I biancorossi avranno però delle difficoltà, gli abruzzesi sono programmati per vincere ... msn.com

Maceratese, arriva la leader Teramo: Pronti per una serie di esamiLa vittoria a casa della Sammaurese ci ha dato una maggiore serenità per affrontare un calendario tremendo. Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, soppesa il successo in Romagna dove ... ilrestodelcarlino.it

Tre giovani laureati del Maceratese neoassunti in Banca Macerata. "Un investimento concreto e costante sulle persone e sul territorio" #ANSA facebook