La lunga notte dell’arte | tutte le curiosità

La notte dell’arte a Bologna ha preso il via con tante mostre e installazioni aperte fino a tardi. La città si anima con performance e visite speciali in luoghi spesso chiusi durante l’anno. Centinaia di persone si sono riversate nelle strade, attratte dall’offerta culturale che coinvolge tutto il centro storico. È un momento in cui artisti e visitatori si incontrano per vivere l’arte in modo diverso, tra luci, musica e creazioni sorprendenti. La notte dell’arte trasforma Bologna in un palcoscenico a cielo aperto, regalando emozioni a chi ha deciso di partecip

È arrivato il giorno dell'anno in cui Bologna è una comunità unita in nome dell'arte e della creatività che si dipana in ogni luogo, spazio, ambiente, spesso mai aperto prima per mostre, installazioni o performance. Ecco otto destinazioni per questa Art City With Night (e non solo). 1) 'Il Grado Zero' alla Velostazione All'Ex Dynamo, in via Indipendenza 71z, c'è una città sotterranea, dove la memoria sedimenta e il buio conserva la propria temperatura. Qui si apre un luogo in cui l'arte si confronta con la storia: i rifugi antiaerei della Montagnola (foto in basso) riemergono come camere della memoria, in cui la visione si misura con il silenzio e il bianco diventa principio generativo.

