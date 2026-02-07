La linea del silenzio | De Laurentiis e Conte parlano col campo

Il Napoli si avvicina alla fine della stagione, ma tra presidenti e allenatori si parla poco. De Laurentiis e Conte preferiscono comunicare attraverso le scelte sul campo, senza molte parole. Le decisioni si vedono in campo, mentre intorno si aspetta solo che il calcio spinga avanti la squadra. La strada sembra chiara, e ora tutto si decide con il gioco, senza troppi discorsi.

Nel Napoli che corre verso il finale di stagione, a parlare non sono più i microfoni ma il campo. Da settimane il club ha scelto una strategia di assoluto riserbo: poche uscite pubbliche, nessuna presa di posizione ufficiale, nessuna replica alle polemiche. Una linea condivisa ai vertici, dal presidente Aurelio De Laurentiis all’allenatore Antonio Conte, entrambi sempre più defilati sul piano mediatico. Il silenzio è diventato una cifra riconoscibile. De Laurentiis non interviene sui social da settimane, mentre Conte ha interrotto le conferenze stampa di vigilia già da tempo, concentrando tutte le energie sulla gestione del gruppo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

