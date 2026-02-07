La leggenda di Violetta i rari stop forzati il riciclo agricolo | la storia del Carnevale di Ivrea e della sua battaglia delle arance

La battaglia delle arance a Ivrea torna in scena dopo anni di stop forzati. Le strade si riempiono di arance che volano e colpiscono facce mascherate o rimbalzano sul terreno. La gente si prepara a vivere di nuovo questa tradizione, tra spruzzi di agrumi e tanta emozione.

Le arance esplodono. Si schiantano contro facce protette da maschere in cuoio o rimbalzano sul cemento. L’aria sa di agrumi spremuti e sudore, i cavalli scalpitano nervosi davanti ai carri e dalla folla sale un boato quasi primordiale. Tutti indossano il berretto frigio, a forma di calza, segno che si è parte di qualcosa. È il Carnevale di Ivrea, dove la violenza è scenica. Un vero e proprio rituale, con una storia tutta sua. Non per questo, però, privo di critiche. Con un impianto scenografico ottocentesco, fatto di divise ispirate all’epoca napoleonica, l’evento si svolgerà dal 14 al 17 febbraio, con gli occhi puntati al 15, giorno in cui andrà in scena la celebre Battaglia delle Arance.🔗 Leggi su Open.online

Quando arriva febbraio, Ivrea si trasforma.

Domenica 15 febbraio torna il Carnevale di Ivrea con la tradizionale Battaglia delle arance.

