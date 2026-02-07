La Lega vuole cambiare la Costituzione dopo il tradimento di Vannacci | cosa dice la proposta

Da fanpage.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega presenta una nuova proposta di modifica costituzionale, chiamandola

Abbandonata da Roberto Vannacci e da alcuni parlamentari che l'hanno seguito in Futuro nazionale, la Lega lancia una riforma e la chiama "proposta anti-traditori". Si tratta di cambiare la Costituzione per introdurre il vincolo di mandato e far decadere in automatico chi lascia il suo partito durante la legislatura.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

