La Lega vuole cambiare la Costituzione dopo il tradimento di Vannacci | cosa dice la proposta

La Lega presenta una nuova proposta di modifica costituzionale, chiamandola

Abbandonata da Roberto Vannacci e da alcuni parlamentari che l'hanno seguito in Futuro nazionale, la Lega lancia una riforma e la chiama "proposta anti-traditori". Si tratta di cambiare la Costituzione per introdurre il vincolo di mandato e far decadere in automatico chi lascia il suo partito durante la legislatura.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Lega si oppone al governo sulla questione delle armi all'Ucraina, annunciando che non voterà il decreto per il rinnovo dell'invio segretato di armi nel 2026.

@follower Vannacci era un corpo estraneo alla Lega: la roccaforte del nord non vuole estremismi ma produttività e concretezza. Le sue 500mila preferenze alle Europee hanno salvato l'elezione ma, paradossalmente, indebolito il partito ilfaroonline.it #news # facebook