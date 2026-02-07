La fiaccola contestata

La protesta contro la cerimonia di ieri a San Siro ha preso una piega inattesa. Mentre l’inaugurazione ufficiale si concludeva, alcuni attivisti hanno manifestato contro la presenza della fiaccola olimpica, accusando l’evento di rappresentare più un simbolo di potere che di sport. La polizia ha monitorato la situazione, ma fino a ora non ci sono stati scontri. Oggi l’attenzione si sposta sulla protesta in corso contro le Olimpiadi, che rischia di accendere tensioni tra organizzatori e manifestanti.

Se ieri è stato il giorno dell'inaugurazione a San Siro, oggi i riflettori si sposteranno sulla protesta contro la kermesse a cinque cerchi. Flash mob e contestazioni-lampo alla fiaccola sono già andati in scena nei giorni scorsi, sempre sotto la sigla ' Comitato insostenibili olimpiadi ' che riprende lo stesso acronimo del Comitato olimpico internazionale. Solo un prologo diffuso del corteo nazionale in partenza alle 15 da piazza Medaglie d'Oro, a Porta Romana: il percorso prevede l'approdo al quartiere Corvetto, dopo aver percorso corso Lodi in direzione periferia. Tuttavia, la vicinanza del Villaggio Olimpico che ospita gli atleti, che si trova a circa un chilometro di distanza, lascia pensare che almeno una parte del serpentone composto da centri sociali, antagonisti, pro Pal, collettivi studenteschi e sindacati di base proverà a deviare dal tragitto previsto per tentare di spingersi il più possibile in quella direzione.

