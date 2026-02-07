La festa sociale dell’Asd Il Ponte di Scandicci

La Asd Il Ponte di Scandicci ha organizzato la sua festa sociale alla pizzeria Poggio il Masseto, sulle colline di San Martino alla Palma. Qualche decina di soci si sono ritrovati in un locale che domina tutta la vallata, con vista su Firenze, Prato e Pistoia. L’evento si è svolto in un’atmosfera tranquilla, tra risate e chiacchiere, lontano dal caos cittadino. La giornata ha rafforzato i legami tra i membri della squadra, pronti a riprendere gli allenamenti con rinnovato entusiasmo.

Scandicci (Firenze), 7 febbraio 2026 – Alla pizzeria Poggio il Masseto, sulle colline di San Martino alla Palma, dove lo sguardo abbraccia l'intera vallata che unisce Firenze, Prato e Pistoia, a pochi minuti dal centro cittadino e immersi nella quiete della campagna toscana, la Asd Il Ponte di Scandicci si è ritrovata per la tradizionale festa sociale. La festa dell'Asd Il Ponte di Scandicci Un appuntamento sentito e partecipato, che ha visto intervenire la quasi totalità dei soci, riuniti in una conviviale ricca di sorrisi, racconti di gara e prospettive future. Una serata in cui si è potuta toccare con mano la vera bellezza dello stare insieme, quel filo invisibile che la corsa sa tessere tra le persone, trasformando l'impegno sportivo in autentica condivisione.

