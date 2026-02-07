La favoletta della vittoria russa sbertucciata dai numeri
La narrazione di una vittoria certa della Russia in Ucraina si scontra con i dati. I numeri mostrano un quadro diverso da quello dipinto da Putin e da alcuni politici occidentali. La realtà sul terreno dice che la guerra continua e i progressi russi sono molto più lenti di quanto si voglia far credere.
Se si ascolta Vladimir Putin, e persino alcuni politici americani ed europei, sembra che la Russia stia marciando verso un’inevitabile vittoria sul campo in Ucraina. Ma un nuovo rapporto del Center for Strategic and International Studies smonta questa narrazione con dati implacabili: la Russia sta pagando un prezzo spaventoso per guadagni minimi, ed è una potenza in declino. Eppure l’Occidente sembra pronto a scegliere la sconfitta proprio quando potrebbe cogliere la vittoria. I numeri sono eloquenti. Dal febbraio 2022, le forze russe hanno subito circa 1,2 milioni di perdite tra morti, feriti e dispersi, di cui fino a 325. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
