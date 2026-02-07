La discesa libera è svizzera vince Von Allmen Franzoni e Paris sul podio Casse 10°

La gara di discesa libera a Bormio si è conclusa con un’atleta svizzera che ha conquistato la vittoria. Von Allmen ha sferrato un’ottima run e si è piazzato davanti a tutti. Franzoni e Paris sono saliti sul podio, mentre Casse si è classificato decimo. La gara ha portato la prima medaglia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Sventola la bandiera svizzera sulla Stelvio, nella gara di discesa libera di Bormio che ha assegnato la prima medaglia delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A festeggiare è Franjo von Allmen, elvetico, 24 anni, capace di piazzare l'asticella a 1'51"61, tempo soltanto avvicinabile ma non superabile. Per l'Italia la gioia resta quella di aver conquistato comunque due medaglie, un argento e un bronzo, rispettivamente con Giovanni Franzoni e Dominik Paris: il primo è stato l'unico altro atleta capace di scendere sotto il muro dell'1'52", ma 20 centesimi lo hanno diviso dal leader e trionfatore di giornata.

