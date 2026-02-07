La destra italiana si tiene sulle spine in attesa di eventuali sviluppi sulla candidatura di Roberto Vannacci in coalizione. Guido Crosetto, al momento, preferisce non sbilanciarsi e resta in silenzio, osservando la situazione senza commenti ufficiali. Fa sapere che, quando doveva, ha già parlato di Vannacci. La partita rimane aperta, ma nessuno si sbilancia ancora.

La maggioranza valuta i futuri rapporti della coalizione con il partito del generale. Il ministro della Difesa per ora non si espone, ma dell’europarlamentare ex Lega è stato tra i primi e più duri avversari. Imbarazzi e cortocircuiti Ziello e Sasso lasciano la Lega e seguono Vannacci. Furgiuele sta con Salvini Per il momento Guido Crosetto ha deciso di non dire nulla, sta alla finestra. “Di Roberto Vannacci – ci spiegano – ha già parlato quando doveva”. Al ministero della Difesa ne fanno una questione di opportunità istituzionale e di priorità, che adesso sono altre. E però, a taccuini chiusi, i meloniani davvero si interrogano su Futuro nazionale, il nuovo partito del generale al contrario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La destra si interroga su Vannacci in coalizione. La trincea di Crosetto

Approfondimenti su Vannacci Coalizione

Roberto Vannacci attacca duramente Matteo Salvini, accusandolo di tradimento.

L'articolo analizza le recenti dinamiche politiche italiane e internazionali, con particolare attenzione alle posizioni del governo Meloni e alle relazioni con Zelensky, la Ue e Trump.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vannacci Coalizione

Argomenti discussi: Per Meloni ora l’incognita Vannacci; Anatomia Patologica da Pordenone ad Aviano e tra un anno e mezzo? Il Comitato salute pubblica di Pordenone si interroga; La ’ricetta’ dell’ex sindaco Gianassi: Il campo largo è l’unica speranza; Napoli-Chelsea, Bergomi perplesso: Spinazzola a destra, perché? Come salta l'uomo?.

SCHEDA = Vannacci verso Esn, la destra sovranista in UeUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Quelle idee estremiste che interrogano la destra di governoLe domande vanno fatte a Meloni, Salvini, Tajani. E le risposte stavolta vanno pretese, a difesa della democrazia ... repubblica.it

#Renzi punta sull'effetto #Vannacci per sconfiggere la destra: "Prima eravamo noi che litigavamo su tutti, ora sono loro che iniziano a perdere pezzi e l’opposizione dà segnali di unità. Tra un anno si vota e la nostra vittoria è probabile". LEGGI L'ARTICOLO facebook

Dopo Vannacci, il bivio di Meloni tra destra estrema e nuova Dc ilsole24ore.com/art/dopo-vanna… x.com