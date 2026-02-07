La destra si interroga su Vannacci in coalizione La trincea di Crosetto
La destra italiana si tiene sulle spine in attesa di eventuali sviluppi sulla candidatura di Roberto Vannacci in coalizione. Guido Crosetto, al momento, preferisce non sbilanciarsi e resta in silenzio, osservando la situazione senza commenti ufficiali. Fa sapere che, quando doveva, ha già parlato di Vannacci. La partita rimane aperta, ma nessuno si sbilancia ancora.
La maggioranza valuta i futuri rapporti della coalizione con il partito del generale. Il ministro della Difesa per ora non si espone, ma dell’europarlamentare ex Lega è stato tra i primi e più duri avversari. Imbarazzi e cortocircuiti Ziello e Sasso lasciano la Lega e seguono Vannacci. Furgiuele sta con Salvini Per il momento Guido Crosetto ha deciso di non dire nulla, sta alla finestra. “Di Roberto Vannacci – ci spiegano – ha già parlato quando doveva”. Al ministero della Difesa ne fanno una questione di opportunità istituzionale e di priorità, che adesso sono altre. E però, a taccuini chiusi, i meloniani davvero si interrogano su Futuro nazionale, il nuovo partito del generale al contrario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
