La cura Donadoni non esiste uno Spezia con l’uomo in più per un’ora va vicino a perdere il derby de

Lo Spezia non riesce a trovare la strada giusta. La squadra di Donadoni gioca un buon primo tempo, ma non basta. Nei minuti finali, l’Entella pareggia e toglie due punti preziosi ai liguri. La gara si chiude sull’1-1, lasciando lo Spezia sempre più in difficoltà in Serie B.

Lo Spezia, trascinato in una spirale negativa che minaccia la sua permanenza in Serie B, ha fallito l’appuntamento con la svolta nel derby casalingo contro la Virtus Entella, terminato 1-1. Una partita che, al di là del risultato, fotografa un momento di profonda crisi per la squadra ligure, incapace di mostrare una reazione convincente e che ha sprecato un’intera ora di superiorità numerica, complice l’espulsione di Guiu tra i liguri. L’amaro pareggio, arrivato grazie al gol di Sernicola nel recupero, lascia lo Spezia impantanato nelle zone basse della classifica e con un futuro che si fa sempre più incerto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Spezia Virtus Entella

Roberto Donadoni presenta la nuova fase dello Spezia, evidenziando l’importanza di vincere contro l’Avellino per risollevare il club.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Spezia Virtus Entella

Argomenti discussi: Donadoni: Perdere così fa male, ma ci abbiamo messo del nostro.

La cura Donadoni non esiste, uno Spezia con l’uomo in più per un’ora va vicino a perdere il derby della vitaNon si vede gioco, non si vede intensità, non si vede quel cambio di marcia che potrebbe evitare la retrocessione in serie C. msn.com

SPAL - A COMACCHIO PER CAPIRE SE LA CURA PARLATO POTRA' DARE I SUOI FRUTTI Per tenere in vita le residue speranze di rimonta servirà tutt'altro spirito rispetto a quello dell'ultimo periodo. In campo nel ricordo di Nicolas Giani Da almeno un paio facebook