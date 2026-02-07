La cura Donadoni non esiste uno Spezia con l’uomo in più per un’ora va vicino a perdere il derby de

Da ameve.eu 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Spezia non riesce a trovare la strada giusta. La squadra di Donadoni gioca un buon primo tempo, ma non basta. Nei minuti finali, l’Entella pareggia e toglie due punti preziosi ai liguri. La gara si chiude sull’1-1, lasciando lo Spezia sempre più in difficoltà in Serie B.

Lo Spezia, trascinato in una spirale negativa che minaccia la sua permanenza in Serie B, ha fallito l’appuntamento con la svolta nel derby casalingo contro la Virtus Entella, terminato 1-1. Una partita che, al di là del risultato, fotografa un momento di profonda crisi per la squadra ligure, incapace di mostrare una reazione convincente e che ha sprecato un’intera ora di superiorità numerica, complice l’espulsione di Guiu tra i liguri. L’amaro pareggio, arrivato grazie al gol di Sernicola nel recupero, lascia lo Spezia impantanato nelle zone basse della classifica e con un futuro che si fa sempre più incerto.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Spezia Virtus Entella

Donadoni L’ora di cambiare rotta: "Spezia, vincere per risollevarsi"

Roberto Donadoni presenta la nuova fase dello Spezia, evidenziando l’importanza di vincere contro l’Avellino per risollevare il club.

Spezia Sampdoria, Foti valuta due soluzioni tattiche in vista della sfida con Donadoni

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Spezia Virtus Entella

Argomenti discussi: Donadoni: Perdere così fa male, ma ci abbiamo messo del nostro.

La cura Donadoni non esiste, uno Spezia con l’uomo in più per un’ora va vicino a perdere il derby della vitaNon si vede gioco, non si vede intensità, non si vede quel cambio di marcia che potrebbe evitare la retrocessione in serie C. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.