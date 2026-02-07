La cucina ha tolto il tempo per la mia ragazza Mi sento esausto passo gran parte delle mie giornate in piedi | Jeremy Chan l’ospite star di MasterChef Italia

Jeremy Chan, ospite dell’ultima puntata, si è lasciato andare in un racconto sincero. Ha spiegato come la cucina gli abbia rubato il tempo con la sua ragazza, lasciandolo spesso esausto e in piedi tutto il giorno. L’esperienza a MasterChef gli ha dato l’occasione di mostrare uno dei suoi piatti più rappresentativi e di condividere un lato più personale della sua vita.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di “ MasterChef Italia”, andata in onda giovedì 5 febbraio, c’era Jeremy Chan (nato da padre cinese e madre canadese), chef e co-fondatore di Ikoyi a Londra, che ha portato alla Masterclass per l’Invention Test uno dei suoi piatti più iconici. Non è la prima volta per Chan al cooking show di Sky e, ad ogni passaggio, per la sua prestanza fisica e la calma che infonde nei concorrenti scattano i commenti positivi e i complimenti sui social. “Forse funziono in televisione per questo: perché rappresento un’alterativa alle classiche personalità energiche ed egemoni che si vedono in giro – ha detto lo chef a Vanity Fair -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

