La corsa contro il tempo per salvare la tortora più rara e minacciata del pianeta

La tortora di Grenada rischia di scomparire del tutto. Secondo un nuovo studio, ne restano appena 160 esemplari. La specie è in grave pericolo e ha bisogno di interventi immediati per salvarla. La corsa contro il tempo è già partita.

La tortora di Grenada è sull'orlo dell’estinzione: restano appena 160 individui. Un nuovo studio spiega perché è così a rischio e quali azioni urgenti possono salvarla.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Mekong, uno dei fiumi più lunghi e vitali del Sud-Est Asiatico, attraversa sei paesi e rappresenta una risorsa fondamentale per milioni di persone.

Il 30 gennaio su Canale 5 torna “La forza di una donna”.

