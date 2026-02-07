La coppia di avvocati | Lasciamo tutto per l’hotel

Un avvocato e sua moglie decidono di lasciare il lavoro in città per aprire un hotel nel loro paese d’origine. Sono stanchi di incertezza e vogliono dedicarsi alla famiglia e a un progetto che li rende felici. Così, hanno venduto le loro carriere e preso in mano le redini di una vecchia struttura, cercando di riportarla alla vita.

Lasciare la carriera da avvocati per tornare alle origini, prendersi cura della propria famiglia e ridare vita a un luogo carico di memoria. È la scelta controcorrente di Federico Matteini, riminese di 36 anni, che insieme alla compagna Rachele Mazzaroli, 30 anni di Bologna, ha deciso di cambiare vita dopo la nascita della figlia Violante, nove mesi fa. I due si conoscono a Bologna, dove lavorano entrambi come avvocati in uno studio legale. "La vita da professionisti non era compatibile con l'idea di famiglia che avevamo – racconta Federico –. Gli orari richiesti dagli studi legali non permettono di vivere davvero la casa e una figlia.

