La continuità creativa una forma di rispetto

La passione per il disegno di vestiti è nata ancora da bambino, quando avevo solo cinque o sei anni. Ricordo bene mia madre, sarta molto conosciuta nel nostro paese, che mi faceva sedere sulla sedia con i pezzi di tessuto tra le mani. Fin da allora, ho capito che rispettare le radici e mantenere viva la creatività sono la strada per continuare a creare con passione.

Ho iniziato a disegnare vestiti quando ero molto piccolo. Avevo cinque o sei anni e ricordo che mia madre, una sarta molto conosciuta nella nostra zona, mi faceva sedere su una sedia con due cuscini molto grandi per poter raggiungere il tavolo, mi dava un po' di fogli bianchi a quadretti e una bella scatola di pastelli colorati, e mi lasciava disegnare vicino a lei, in un angolo del suo tavolo da lavoro, uno di quei grandi tavoli da sarto in legno massiccio. Se chiudo gli occhi e penso, posso ancora sentire l'odore dei tessuti o vedere i volti delle donne felici che si erano appena guardate allo specchio durante un fitting.

