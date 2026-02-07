La prima stagione di “La Città Ideale” si conclude questa sera su Rai3. Dopo sette puntate, il programma dedicato alla cultura pop si prepara a chiudere la sua prima avventura, attirando l’attenzione di un pubblico curioso di scoprire cosa ci riserva il mondo della cultura contemporanea.

La prima edizione de “ La Città Ideale ” chiuderà oggi, sabato 7 febbraio in prima serata su Rai3, con la sua settima puntata. Un programma esperimento, sotto la guida di Rai Cultura, scritto, ideato e condotto da Massimiliano Ossini, e la sua squadra di autori, che con le prime sei puntate (manca la settima puntata per la media di stagione finale) si aggiudica un traguardo sano e prezioso per Rai3, pari ad oltre 650.000 spettatori con oltre il 4% di share. Un programma che ha saputo accendere con coraggio, qualità e determinazione il sabato sera della prima serata Rai, offrendo al pubblico oltre ai colossi di grande successo posizionati su Rai1 e Canale5, quali “The Voice Kids” e “C’è posta per te”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

LA CITTÀ IDEALE: OSSINI CHIUDE LA PRIMA STAGIONE ALL'INSEGNA DELLA CULTURA POP

Sabato sera su Rai3, La Città Ideale di Massimiliano Ossini ha ottenuto un risultato positivo, confermando l'interesse del pubblico per questo appuntamento televisivo.

Dal 27 settembre 2025, Rai 3 trasforma il sabato sera

