Mercoledì, la Cia ha annunciato che il suo famoso almanacco, il World Factbook, non verrà più pubblicato. Dopo 64 anni, il governo americano chiude questa guida che molti usavano come riferimento, da studiosi a giornalisti. La decisione segna un passo verso il disimpegno degli Stati Uniti su questo fronte.

Mercoledì la Central Intelligence Agency ha annunciato la fine delle pubblicazioni del suo World Factbook, diventato in 64 anni una guida per moltissimi studiosi, docenti, giornalisti e perfino turisti. Era una raccolta di dati molto utile, che forniva per ogni Paese del pianeta molte informazioni, tra cui popolazione, prodotto interno lordo e principali caratteristiche geografiche, in maniera facilmente accessibile anche ai non addetti ai lavori. Nel comunicato stampa, la principale agenzia della comunità d’intelligence degli Stati Uniti celebra «una delle» sue «pubblicazioni di intelligence più longeve e note», nata come documento classificato e diventato non classificato nel 1971, cartaceo poi elettronico, con il debutto nel 1997 come The World Factbook sul sito CIA. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Cia manda in pensione il suo famoso almanacco, un altro segnale del disimpegno americano

