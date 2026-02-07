Ieri sera quasi un italiano su due ha acceso la TV per seguire la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. L’evento ha attirato 9,2 milioni di spettatori, con un share del 46,2%. Un pubblico molto ampio che ha scelto di vivere in diretta l’inizio ufficiale delle Olimpiadi.

La cerimonia di apertura dei 25? Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, che si è svolta venerdì 6 febbraio, ha tenuto davanti allo schermo più di 9 milioni di italiani, permettendo alla Rai di raggiungere un clamoroso 46,2% di share (in Total Audience). Nello specifico, la diretta trasmessa da Rai 1 ha catalizzato l’attenzione di ben 9,368 milioni di spettatori, raggiungendo uno share del 46.21%. Al contrario, restano fuori dal perimetro di rilevazione Auditel i canali di Eurosport (fruibili tramite Discovery+ e HBO Max), a seguito della loro uscita dal monitoraggio ufficiale dopo l'addio alla piattaforma Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La cerimonia di apertura si prende tutto: 9.2 milioni di spettatori e 46,2% di share

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina ha fatto registrare un grande successo televisivo.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha attirato un pubblico record in tv.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fa il boom in tv: su Rai Uno 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di share. Lo show di Balich a San Siro incanta 9.2 milioni di telespettatori: da Mattarella sul tram a Tomba, Compagnoni e Goggia che accendono i bracieri

Ghali censurato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Polemiche contro la Rai. Durante l'inaugurazione delle Olimpiadi, nessun primo piano e nessuna citazione per il rapper Ghali e sui social scoppia la polemica sulla gestione della sua esibizione

Oltre 9.200.000 spettatori ieri sera per la cerimonia di apertura delle #Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un grande show molto apprezzato (seppur con qualche critica) da tutti.

Macron non va alla cerimonia d'apertura di MilanCortina e su X pubblica la foto della Gioconda. Via alle polemiche: "Provocazione anti-italiana"