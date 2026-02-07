La 5B della Nullo Baldini si ritrova dopo 50 anni

Dopo 50 anni, gli ex studenti della 5B della scuola elementare Nullo Baldini di Ravenna si sono ritrovati per una serata tra amici. Si sono abbracciati, hanno ricordato i tempi passati e condiviso emozioni intense. Una sera speciale, che ha dimostrato quanto il legame con la scuola e con i compagni resti forte nel tempo.

A distanza di mezzo secolo dall'ultimo suono della campanella, gli ex alunni della 5B della scuola elementare Nullo Baldini di Ravenna si sono riabbracciati in una serata conviviale carica di commozione e ricordi. Nonostante qualche diottria in meno e qualche capello bianco in più, la 'classe' è tornata quasi al completo. Sono arrivati rinforzi persino dalla Toscana e dal Friuli a dimostrazione che per una mangiata e due chiacchiere con i vecchi compagni non esistono distanze insormontabili e il legame è apparso subito lo stesso di un tempo. Ospite d'onore la storica maestra Maria Vitaliana Argnani Antonellini, ancora in 'cattedra' per energia e carisma, dimostrando di avere ancora il polso necessario per gestire quella manciata di ex monelli che tra un brindisi e l'altro hanno confessato marachelle vecchie di 50 anni (ormai cadute in prescrizione).

