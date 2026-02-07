Kobe Bryant surf e Sinner | tutto su Franzoni l' uomo che può riportare l' Italia dove solo Zeno Colò

Franzoni sta conquistando l’Italia degli sport. In soli tre mesi, da promessa è diventato il re della velocità azzurra. Si allena con il trap e l’heavy metal, e si ispira a Kobe Bryant e LeBron James. Ora punta a riportare il nostro paese ai livelli di un tempo, come faceva Zeno Colò.

In tre mesi da promessa ancora tutta da scoprire a re della velocità azzurra: è la formidabile parabola di Giovanni Franzoni, il bresciano di Manerba del Garda che può lasciare un segno immortale sui Giochi olimpici italiani e sulla carriera personale, mettendosi sulle orme di Zeno Colò, l'unico nostro sciatore capace di vincere l'oro a cinque cerchi in discesa (1952), nonché di Innerhofer (argento 2014) e Plank (bronzo 1976), gli altri unici medagliati tricolori. Da ragazzino, Giovanni sognava di diventare campione tra i pali stretti dello slalom, ma quando ha scoperto l'ebbrezza della velocità si è lasciato ammaliare da un amore sconfinato.

