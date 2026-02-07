Klinsmann sicuro Ciervo in calo

Il portiere Klinsmann si conferma affidabile e sicuro tra i pali, dimostrando ancora una volta la sua bravura con alcune uscite volanti nella ripresa. In campo, mostra sicurezza e prontezza, anche se le sue parate più spettacolari sono state poche. Sul fronte offensivo, invece, Ciervo non brilla come in altre occasioni, e il suo calo si fa sentire. La squadra si prepara così alla prossima sfida, con alcune certezze e altre ancora da migliorare.

Klinsmann 6,5. Pronto su Caligara. Nella ripresa sfodera due uscite volanti fuori dai pali, quasi una novità, per il resto solita sicurezza. Guidi 6,5. Faccia tosta da vendere. Ogni tanto concede qualcosa, ma quando c'è da battagliare non si tira indietro. Anche in fase di costruzione non se la cava male. Sbroglia una brutta situazione in avvio di ripresa, ma rischia su Meazzi prima di uscire esausto (dal 31' st Ciofi 6. Non è nel suo momento migliore di forma, lo sa e gestisce con esperienza le energie non rischiando nulla). Zaro 6. Di Nardo è fastidioso, ma lui bene o male ci arriva sempre e quando serve la pezza la mette.

