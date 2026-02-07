Klaebo non ci sta! Il fenomeno dello sci fondo senza Wi-Fi | Mi serve la connessione per i videogiochi

Klaebo si arrabbia e si lamenta per la mancanza di Wi-Fi nel suo alloggio. Il norvegese, che punta a vincere sei ori su sei in questa specialità, ha detto chiaramente di aver bisogno di una buona connessione internet per giocare ai videogiochi. La sua delusione si fa sentire, anche se il suo obiettivo resta la conquista delle medaglie d’oro.

Si accendono gli schermi a led sul lago di Tesero, dove si assegnano le prime medaglie nello sci di fondo. Domenica è il grande giorno dello skiathlon maschile, la prova ibrida che viene divisa in 10 chilometri a tecnica classica e altrettanti a tecnica libera. Nella classica gli atleti devono correre dritto per dritto sui cosiddetti binari, cioè i solchi già tracciati in pista; nella libera invece possono "pattinare" muovendosi in tutte le direzioni per darsi la spinta. In questo sport è fondamentale l'uso della sciolina: nella gara a tecnica classica viene piazzata come una colla all'altezza dello scarpone, per consentire all'atleta di non arretrare in salita; nella tecnica libera invece viene sparsa su tutti gli sci per migliorare la velocità. Klaebo è disperato, alle Olimpiadi la connessione a internet è pessima: Pagherei per ripararlaIl campione norvegese può diventare l'atleta più titolato della storia delle Olimpiadi Invernali, ma prima deve risolvere un problema che lo disturba ... Quattro fuoriclasse da seguire, ognuno con una propria caratteristica: la classe di Malinin, il carisma di Vonn, la freschezza di Yiming e la regalità di Klaebo

