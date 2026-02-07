Kawhi Leonard ha detto che le trade per ringiovanire il roster hanno senso. Dopo la partita dei Kings, il giocatore ha parlato delle differenze tra i Clippers e le altre squadre, e delle scelte da fare in futuro. La squadra sta valutando come cambiare l’organico per migliorare.

La riflessione post partita sui Kings mette in evidenza le valutazioni interne ai Clippers riguardo al diverso assetto della squadra e alle direzioni future. L’intervento di Kawhi Leonard chiarisce le dinamiche della gestione sportiva e le aspettative legate al mercato e al turnover del roster. Leonard evidenzia che il piano della dirigenza è ringiovanire la squadra, considerando che il roster più vecchio della lega ha influenzato le valutazioni strategiche. In particolare, la presenza di una classe draft del 2027 particolarmente promettente rende sensibile l’idea di puntare su asset che possano sostenere la franchigia nel medio e lungo termine, preservando una base competitiva anche oltre l’attuale finestra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Kawhi Leonard: "Le trade per ringiovanire il roster hanno senso

Approfondimenti su Kawhi Leonard

La partita tra i Los Angeles Clippers e i Sacramento Kings si è conclusa con i Clippers che hanno battuto i Kings 114-111.

Nella notte Nba, Kawhi Leonard ha segnato 55 punti contro i Pistons, stabilendo il suo nuovo massimo in carriera.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Kawhi Leonard

Argomenti discussi: Ultimo giorno di mercato: tutte le notizie; All-Star Game: Kawhi Leonard convocato, Towns giocherà con Team World; Con Harden i Cavs sono da titolo? L'analisi della trade; NBA Trade Deadline 2026 LIVE | Tutti gli aggiornamenti in una pagina - Pagina 3 di 3.

Kawhi Leonard commenta la trade Harden–Garland e guarda al futuro dei ClippersKawhi Leonard ha affrontato per la prima volta il tema della maxi?trade che ha portato James Harden a Cleveland in cambio di Darius Garland, parlando nel post?gara all’Intuit Dome. Il leader ... pianetabasket.com

NBA, All-Star Game: Kawhi e le altre stelle snobbate che non saranno a Los AngelesDopo il risultato del voto dei tifosi che ha stabilito i titolari del prossimo All-Star Game, nella notte la NBA ha reso note anche le riserve, scelte dagli allenatori, e tra i nomi che scenderanno in ... sport.sky.it

Kawhi Leonard sui cambiamenti nel roster dei Clippers e sulla partenza di Zubac #NBA | #pianetabasket x.com

NBA All-Snub Team 2026: le stelle escluse dall'All-Star Game NBA All-Snub Team 2026: da Kawhi Leonard a Paolo Banchero, tutti i grandi esclusi dall'All-Star Game di Los Angeles. Leggi su: facebook