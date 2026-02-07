Kate Middleton ha pubblicato un breve video di 40 secondi per parlare della lotta contro il tumore. Nel messaggio, la duchessa di Cambridge dice che ci sono giorni difficili, ma invita a non sentirsi soli. È un gesto semplice, ma che punta a portare conforto a chi affronta questa battaglia.

Kate Middleton ha scelto nuovamente la strada dell’empatia, il che le viene decisamente naturale. Lo ha fatto con un video di appena 40 secondi, in grado però di lasciare il segno. È stato pubblicato sull’account ufficiale dei Principi di Galles in occasione del World Cancer Day e, fin da subito, è stato in grado d’arrivare dritto al cuore di tutti. Con la voce calma che ben conosciamo, la Principessa ha parlato della propria esperienza personale con il tumore. Ha così lanciato un messaggio intimo e universale al tempo stesso: “Ci sono momenti di paura e sfinimento, ma non siete soli ”. Kate Middleton, parole che uniscono. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, il video sulla lotta contro il tumore: “Ci sono giorni duri ma non si è soli”

Approfondimenti su Kate Middleton

Re Carlo III ha deciso di parlare pubblicamente della sua battaglia contro il tumore, lo stesso giorno in cui anche Kate Middleton ha condiviso la sua esperienza.

Enrica Bonaccorti ha aggiornato sulla sua condizione di salute, riferendo di aver ripreso la chemio per il tumore al pancreas diagnosticato nell'estate del 2025.

Ultime notizie su Kate Middleton

