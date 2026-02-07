Kastritis | Contro Trento fondamentale contenere rimbalzi e transizione

La sfida tra Trento e Varese si avvicina e i coach lavorano sodo in palestra. Kastritis insiste sulla necessità di limitare i rimbalzi concessi e di evitare contropiedi facili per i rivali. La partita si preannuncia dura, e le due squadre si preparano a dare il massimo in campo.

Una settimana intensa ha segnato la preparazione alla sfida tra dolomiti energia trentino e pallacanestro openjobmetis varese, con un focus netto sull'esecuzione collettiva e sull'energia del gruppo. Le considerazioni dell'allenatore evidenziano una settimana di lavoro intensa, caratterizzata da volontà, voglia di migliorare e una risposta pronta da parte dei giocatori in vista dell'impegno successivo. La squadra affronta la gara contro un avversario che predilige il gioco rapido e la finalizzazione in contesto di campo aperto. lavoro di squadra sul rimbalzo offensivo assume un ruolo centrale, poiché l'altra squadra è battuta in questo fondamentale da praticamente ogni reparto, rendendo essenziale un approccio collettivo e coordinato.

