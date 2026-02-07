Juventus Yildiz rinnova fino al 2030 | stipendio da top player

La Juventus ha ufficialmente rinnovato il contratto di Yildiz fino al 2030. La società ha deciso di blindare il suo talento più promettente, offrendo uno stipendio da top player. La firma arriva dopo settimane di trattative e dimostra la volontà di puntare forte sui giovani. Ora il centrocampista turco si prepara a essere protagonista anche nei prossimi anni.

La Juventus mette il punto esclamativo sul proprio futuro e blinda ufficialmente il suo gioiello più prezioso. Nella giornata di oggi, presso una sala stampa della Continassa gremita, Kenan Yildiz ha siglato il prolungamento del contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030. L’operazione, condotta in sinergia con l’Amministratore Delegato Damien Comolli, stabilisce una nuova gerarchia salariale all’interno dello spogliatoio: il fantasista turco percepirà 6 milioni di euro per la stagione attuale, che diventeranno 7 milioni più bonus dalla prossima, rendendolo il secondo calciatore più pagato della rosa al pari di Jonathan David e dietro al solo Dusan Vlahovic.🔗 Leggi su Como1907news.comImmagine generica

Juve, Yildiz rinnova fino al 2030: firma e stipendio da top player per blindare il futuro

Juventus: Yildiz rinnova fino al 2030

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

JUVENTUS, SVOLTA YILDIZ: TUTTI I DETTAGLI DEL RINNOVO MILIONARIO

