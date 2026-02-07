Juventus Yildiz rinnova fino al 2030 | stipendio da top player

La Juventus ha ufficialmente rinnovato il contratto di Yildiz fino al 2030. La società ha deciso di blindare il suo talento più promettente, offrendo uno stipendio da top player. La firma arriva dopo settimane di trattative e dimostra la volontà di puntare forte sui giovani. Ora il centrocampista turco si prepara a essere protagonista anche nei prossimi anni.

La Juventus mette il punto esclamativo sul proprio futuro e blinda ufficialmente il suo gioiello più prezioso. Nella giornata di oggi, presso una sala stampa della Continassa gremita, Kenan Yildiz ha siglato il prolungamento del contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030. L’operazione, condotta in sinergia con l’Amministratore Delegato Damien Comolli, stabilisce una nuova gerarchia salariale all’interno dello spogliatoio: il fantasista turco percepirà 6 milioni di euro per la stagione attuale, che diventeranno 7 milioni più bonus dalla prossima, rendendolo il secondo calciatore più pagato della rosa al pari di Jonathan David e dietro al solo Dusan Vlahovic.🔗 Leggi su Como1907news.com

Approfondimenti su Juventus Yildiz

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

JUVENTUS, SVOLTA YILDIZ: TUTTI I DETTAGLI DEL RINNOVO MILIONARIO

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Juventus-Yildiz, rinnovo fino al 2030. Il Milan prenderà una punta in estate?; Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto; Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisiva; Juve, il rinnovo di Yildiz è davvero a un passo: tutti i dettagli.

Yildiz rinnova il contratto con la Juventus fino al 2030. Comolli: «È una stella del calcio»A darne l'annuncio è l'amministratore delegato dei bianconeri, che per la prima volta parla in italiano: «Una felicità condivisa da tutti» ... corriere.it

Juve: Comolli annuncia, Yildiz rinnova fino al 2030Mi scuso con Luciano Spalletti se prendo con qualche minuto: siamo contenti di annunciare il rinnovo di Yildiz fino al 2030: in conferenza stampa, l'amministratore delegato della Juventus, Damien Co ... ansa.it

Tutto confermato: #Yildiz- #Juventus, rinnovo ufficiale fino al 2030! x.com

Ci siamo per la grande firma in casa #Juventus. Sono le ore di Kenan #Yildiz, che presto metterà nero su bianco al nuovo contratto. Si chiude quindi la lunga telenovela sul futuro del numero dieci, con la ‘Vecchia Signora’ pronta ad annunciare il prolung facebook