La Juventus ha trovato un accordo con Kenan Yildiz per prolungare il suo contratto fino al 2030. L’attaccante turco ha espresso il suo attaccamento alla squadra, dicendo che la vede come una famiglia. La società ha ufficializzato il rinnovo, confermando così il suo investimento sul talento emergente.

Prosegue il matrimonio tra Kenan Yildiz e la Juventus. Il club bianconero ha annunciato il rinnovo con il fantasista turco sino al 2030. “La storia tra Kenan Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l’accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030”, si legge nella nota della Juventus.??????????? 2??0??3??0???????? https:t.coKyrpSHBSEp pic.twitter.comkIcVy0ZUWP — JuventusFC (@juventusfc) February 7, 2026 “Ringrazio John Elkann, Damien Comolli e tutta la dirigenza, il mister, i compagni e i tifosi. Sono molto felice di rinnovare il contratto con la Juventus, che per me è come una famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Juventus, Yildiz rinnova fino al 2030: “Siete la mia famiglia”

Approfondimenti su Juventus Yildiz

