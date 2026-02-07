Juventus Women Canzi e Carbonell dopo la vittoria contro il Como | Successo importante Ora testa al Wolfsburg

Dopo la vittoria contro il Como, Canzi e Carbonell si sono detti soddisfatti. La squadra ha ottenuto un risultato importante e ora si prepara a affrontare il Wolfsburg, concentrata e determinata. La partita ha dato fiducia e spinta verso i prossimi impegni.

Juventus Women, Canzi e Carbonell dopo il successo contro il Como hanno espresso la propria soddisfazione per la vittoria. Le loro parole. La Juventus Women sorride dopo la vittoria contro il Como. Un 2-0 in trasferta che consente alle bianconere di restare in corsa per lo Scudetto e di avvicinarsi al meglio alla sfida contro il Wolfsburg. Queste le parole di Canzi e Carbonell. CANZI – « È stata una partita sporca che però siamo riuscite a portare a casa. Abbiamo giocato contro una squadra che ci ha messo in difficoltà con le ripartenze nel primo tempo, nella ripresa siamo state più equilibrate e abbiamo ottenuto questo successo con grande intelligenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

