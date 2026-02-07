Juventus Virtus Entella Under 17 0-0 LIVE | doppia chance da una parte all’altra ritmi alti!

Questa mattina si è giocata una partita intensa tra Juventus e Virtus Entella Under 17. Il match si è concluso 0-0, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni per sbloccare il risultato. I ragazzi hanno corso forte, cercando di creare occasioni, ma alla fine nessuna squadra è riuscita a trovare il gol. Ritmi alti e molte azioni da entrambe le parti hanno caratterizzato il primo tempo, con qualche rischio per entrambe le difese. La partita resta aperta, e i tifosi aspettano già la prossima occasione per vedere qualche rete.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la corposa vittoria esterna contro il Genoa, la Juventus Under 17 ospita la Virtus Entella all'Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 48? SANTA MARIA SI DIVORA IL VANTAGGIO- Lanciato in area, Santa Maria sbaglia la misura del tiro col sinistro: occasione ghiotta, sprecata 46? ALVIGINI VICINO AL GOL- Il terzino ligure calcia benissimo al volo ma Giaretta non si fa sorprendere, parata decisiva 45? FINE PRIMO TEMPO 42? Grande uscita di Giaretta che toglie le castagne dal fuoco in presa alta 40? Ancora un angolo per la Virtus Entella, fase di gioco favorevole ai liguri 35? OSAKUE AD UN PASSO DAL VANTAGGIO- Cross favoloso di Paonessa, Osakue prende il tempo a tutti e schiaccia di testa: Pasticcio respinge miracolosamente 34? RADANOVIC TRATTIENE PAONESSA- Paonessa scappa sulla linea del fuorigioco, Radanovic prima lo trattiene e poi lo stende 32? Ritmi alti e gara combattuta, le parole chiave di questo primo tempo 30? PUNIZIONE PER LA JUVE- Corigliano e Marchisio sul pallone, Rocchetti sale in cielo ma di poco manca lo specchio della porta difesa da Pasticcio 28? Botto ancora fastidioso- Il 9 dell'Entella si incunea in area, Rocchetti lo ferma in angolo 26? TRAVERSA DI BOTTO- Botto si allarga, doppio passo e destro fortissimo e preciso: solo la traversa salva Giaretta.

