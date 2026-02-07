Juventus nessuno come David in Serie A | il dato

La Juventus può sorridere: Jonathan David è il giocatore più decisivo in Serie A nel 2026. Con i suoi gol e assist, ha superato tutti gli altri in contribuire alla maggior parte delle reti della stagione. Un dato che sottolinea quanto il canadese sia diventato un punto fermo per la sua squadra.

Il dato su Jonathan David Nel 2026 David è il giocatore che ha contribuito al maggior numero di gol in Serie A tra reti segnate e assist forniti. 7 – Jonathan David 7 – Dimarco 6 – Krstovic 6 – Baturina 5 – Lautaro Martínez L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Durante la Domenica Sportiva, Ciccio Graziani ha commentato il rigore sbagliato da Jonathan David, sottolineando che, pur non contestando l’errore, il modo in cui è stato calciato lascia perplessità.

JUVENTINO VEDE IL GOL DI DAVID IN ROVESCIATA E SOGNA

Argomenti discussi: Mauro: La vera forza di Spalletti? Con lui la Juve non dipende più da Yildiz; Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Boga, Holm, David, Openda, Zhegrova e Raspadori; Serie A, le formazioni della 23ª giornata: Inter con la coppia Lautaro-Esposito, la Juve conferma David, Napoli sempre rimaneggiato; Juve, altro che Kolo Muani, Icardi, En-Nesyri o Sorloth: Spalletti si ritrova con David e Openda. Ma Vlahovic?.

Mauro: La Juve ha fatto bene a non prendere nessuno davanti. David ora è accettabileLa Juventus ha fatto bene a non prendere nessuno. Parla così a La Gazzetta dello Sport l'ex giocatore bianconero Massimo Mauro,. tuttomercatoweb.com

Juventus, allarme attacco: senza bomber la Juve si regge sui gol di David e McKennieJuventus, allarme attacco: senza bomber la Juve si regge sui gol di David e McKennie Nessun contraccolpo apparente alla Continassa dopo l’eliminazione in Coppa Italia, ma i segnali ... tuttojuve.com

Nessuno come la Juve in difesa! 18.00 di XG concessi per i bianconeri, che scavalcano l’Inter di Chivu a 18.10 Numeri da vera corazzata! #Juventus #Spalletti #SpazioJ x.com

