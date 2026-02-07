Juventus Hazard Yildiz è un numero 10 come lo ero io

Eden Hazard ha elogiato Kenan Yildiz, definendolo un numero 10 come lo era lui. In un’intervista, Hazard ha parlato del suo legame con l’Italia e ha speso parole positive sul giovane attaccante della Juventus, sottolineando il suo talento e la sua personalità in campo.

Eden Hazard elogia Yildiz Eden Hazard ha parlato in una recente intervista del suo rapporto con l’Italia e ha successivamente fatto un elogio a Kenan Yildiz. Interrogato su chi tra Lautaro o Yildiz asssomigliasse di più a lui per stile di gioco, Hazard ha risposto così. “Secondo me si avvicina L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Kenan Yildiz della Juventus è stato scelto come MVP di dicembre 2025, ricevendo il riconoscimento per il secondo mese consecutivo.

