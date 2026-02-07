Juventus Gasperini rimpiange la Juventus?

Nei mesi scorsi si era fatto un nome come possibile allenatore della Juventus, ma alla fine Gasperini ha scelto la Roma. Ora si chiede se il tecnico sia pentito di quella decisione. In estate, i bianconeri avevano cercato di portarlo a Torino, ma lui ha preferito l’offerta giallorossa. La domanda che circola tra i tifosi è se ora, con il passo falso della squadra, possa avercela con la scelta fatta. Gasperini, intanto, si concentra sulla Roma, senza mostrare rimpianti pubblicamente.

Gasperini ha qualche rimpianto? In estate la Juventus era stata vicina all’approdo di Giampiero Gasperini a Torino, ma l’allenatore ha preferito la Roma. Una scelta che ora rimpiange? Intervenuto a “Radio Radio”, Franco Melli parla della corsa Champions, evidenziando un po’ di malinconia in casa Roma: “Gasperini non prevedeva un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Gleison Bremer, nel post-partita di Juventus-Lecce, ha espresso il suo rammarico per il pareggio, sottolineando l'importanza di vincere queste partite per la Juventus.

BordoCam Juventus-Roma: la furia di Gasperini, le scelte di Spalletti e la domanda a Kostic prima di entrareDAZN svela cosa è successo su entrambe le panchine durante Juventus-Roma con la nuova puntata di Bordocam: i salti di Gasperini e la richiesta di Spalletti a Kostic prima del cambio. Il big-match ... calciomercato.com

Gasperini: «Ho scelto la Roma e non la Juventus perché era una sfida più difficile. Hermoso è in dubbio»Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma. Domani alle 20.45 la sfida all’Allianz Stadium. Out El Aynaoui e Ndicka causa Coppa d’Africa, ma torna Celik che ha ... ilmessaggero.it

