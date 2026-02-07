La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Kenan Yildiz. Dopo settimane di trattative con gli agenti e la famiglia del giocatore turco, la società ha raggiunto un accordo con la coppia Comolli-Chiellini. La firma sul nuovo contratto arriverà nelle prossime ore, blindando così il giovane talento.

Arriverà nel giro delle prossime ore la conferma del prolungamento del contratto di Kenan Yildiz. Dopo settimane di trattative con gli agenti e la famiglia del giocatore turco, la coppia Comolli-Chiellini è finalmente giunta ad un accordo. L’attuale numero 10 della Juventus, oltre a vedersi arrivare un importante aumento di stipendio, andrà dunque a rappresentare anche a livello di immagine il centro della rinnovata società bianconera. Un contratto da vera stella. Ciò che Kenan si appresta a siglare, non si tratta di un banale contratto come tanti. Attraverso questo, infatti, Yildiz vedrà triplicare il suo introito annuale, che passerà fin da subito dagli 1,7 milioni attualmente percepiti, a ben 6 milioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, cosa significa la blindatura di Yildiz. Il messaggio della società

Approfondimenti su Juventus Yildiz

La Juventus sta lavorando duramente per blindare Kenan Yildiz.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Monaco-Juventus 0-0, gli highlights: bianconeri ai playoff; Cosa serve alla Juventus per andare direttamente agli ottavi dopo essersi qualificata almeno per i playoff; Koopmeiners ricoperto di banconote dalle tribune durante Atalanta-Juventus: cosa è successo; Atalanta-show, Juve shock: Spalletti ne prende tre, Dea in semifinale di Coppa Italia.

Cosa significa l'esultanza di Thuram e dei giocatori della Juventus? Caffè per tuttiDopo il momentaneo 1-0 di Juventus-Napoli, Thuram e i suoi compagni della Juventus hanno 'bevuto il caffè' per festeggiare la rete. goal.com

AS - Napoli, Gutierrez: Vogliamo vincere contro la Juventus, sono felice di aver già ottenuto un trofeo, Conte sa cosa significa vincere, Napoli? Spettacolare, la gente qui ...NAPOLI - Miguel Gutiérrez, terzino spagnolo del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al noto quotidiano sportivo iberico AS. Ecco un estratto: Il Napoli ora ha due finali da giocare: Juventus e ... napolimagazine.com

Spalletti rimane alla Juventus Cosa trapela facebook

#Spalletti rimane alla #Juventus Cosa trapela x.com