Juventus | concluso il rinnovo più atteso della stagione

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz. Il giovane attaccante ha firmato il nuovo contratto fino al 30 giugno 2030, con la possibilità di restare un’altra stagione fino al 2031. È il prolungamento più atteso dell’estate, e ora il club punta molto su di lui per il futuro.

La Juventus ha messo nero su bianco il prolungamento più atteso della stagione: Kenan Yildiz ha firmato il nuovo contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2030, con opzione per un'ulteriore stagione fino al 2031. L'accordo, siglato ufficialmente il 7 febbraio 2026, arriva dopo giorni di

