Juventus | chiuso un capitolo fondamentale

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030, con un’opzione fino al 2031. L’attaccante tedesco, che guadagna 6 milioni netti più bonus, rimarrà in bianconero almeno altri sei anni. La società ha deciso di blindare un talento che considera prioritario per il futuro della squadra.

Con l'ufficializzazione del rinnovo-record di Kenan Yildiz fino al 2030 (opzione 2031, stipendio netto a 6 milioni più bonus fedeltà da 6,5 milioni), la Juventus ha chiuso un capitolo fondamentale per il futuro. Il talento turco, elogiato dall'AD Damien Comolli come "un campione vero, una vera stella con costanza, ambizione

