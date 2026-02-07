La Juventus si prepara alla fase a eliminazione diretta della Champions League. I giocatori sono concentrati, e il club lavora per rafforzare la squadra. Nel frattempo, Yildiz si avvicina a firmare il rinnovo, mentre Allegri chiede più attenzione da parte di tutti. La Lazio si trova a un crocevia, con l’era Lotito che rischia di cambiare volto.

In questa analisi si esplorano le dinamiche della Juventus e della scena competitiva italiana, evidenziando le scelte di mercato e le caratteristiche richieste per rafforzare l’attacco, insieme alle potenziali implicazioni sul cammino in campionato. L’attenzione è rivolta alle scelte tattiche, alle prospettive di crescita e alle implicazioni economiche legate alle operazioni di gennaio, con un’occhio al contesto delle altre big e agli sviluppi che potrebbero influenzare la stagione. La Juve ha lasciato alle spalle una sconfitta pesante in Coppa Italia contro l’Atalanta. Pur non emergendo una prestazione disastrosa, la partita ha evidenziato elementi che hanno preso forma soprattutto nell’ultima fase, quando le sostituzioni hanno contribuito a spegnere la manovra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Juve pronta per la Champions, Yildiz verso il rinnovo. Allegri merita più ascolto, Lazio: l'era Lotito a un bivio

La Juventus si prepara alla sfida di Champions nonostante una stagione complicata.

