Juve-Lazio Spalletti ritrova Yildiz | difesa record sotto stress Bremer può riposare

La Juventus si prepara a sfidare la Lazio domani sera all’Allianz Stadium. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, i bianconeri vogliono tornare alla vittoria, ma devono fare i conti con una difesa sotto pressione. Spalletti ha ritrovato Yildiz, che potrebbe essere in campo, mentre Bremer potrebbe riposare per preservarlo in vista delle prossime partite. La squadra lavora sodo per affrontare al meglio l’impegno contro i biancocelesti.

Smaltita la delusione per il ko contro l’Atalanta, la Juventus si proietta sulla sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una gara delicata che Luciano Spalletti sta preparando tra dubbi fisici e necessità di turnover forzato, con l’obiettivo di ritrovare immediatamente la via dei tre punti. RIENTRI CHIAVE IN ATTACCO – Le notizie migliori arrivano dal reparto avanzato. Kenan Yildiz, reduce dal rinnovo record e dal forfait in Coppa Italia per un affaticamento muscolare, è pronto a riprendersi la corsia mancina dal primo minuto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, crescono anche le quotazioni di Francisco Conceição: l’esterno portoghese ha smaltito un piccolo acciacco e preme per una maglia da titolare nel 4-2-3-1 di Spalletti, sebbene lo staff tecnico valuterà fino all’ultimo se rischiarlo dall’inizio o utilizzarlo a gara in corso in vista dei prossimi impegni ravvicinati.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

