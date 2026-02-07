Juve l' annuncio del rinnovo di Yildiz sarà uno show | attesa per la conferenza di Spalletti

La Juventus annuncia che il rinnovo di Yildiz sarà un vero spettacolo. Oggi ci sarà la conferenza stampa con Spalletti, che svelerà tutti i dettagli. Il giovane turco ha firmato un contratto importante: subito 6 milioni di euro, e in estate salirà a 7. Con questo accordo, diventerà il giocatore più pagato della rosa bianconera. I tifosi sono in attesa di scoprire come sarà presentato e quali saranno le prossime mosse della società.

Il vero colpo arriva a mercato chiuso, come le migliori sorprese. Più che una firma, il rinnovo di Kenan Yildiz è un messaggio al mondo. La Juventus vuole tornare grande e il prolungamento del genietto di Ratisbona è il primo mattoncino. I bianconeri puntano tutto sul numero dieci e il 20enne turco scommette in prima persona su una Signora di nuovo vincente. Affare fatto da giorni grazie all'intesa raggiunta dall'ad Damien Comolli con l'entourage del giocatore e la famiglia. Ma nelle prossime ore sarà nero su bianco. E ufficiale. Contratto fino al 2030 e stipendio più che triplicato: da 1,7 a 6 milioni fin da subito, 7 più bonus dalla prossima stagione, con l'aggiunta di un premio fedeltà da 6 milioni alla firma.

