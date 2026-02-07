Napoli si ferma per l’ultimo saluto a Jlenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa dal fratello Giuseppe nel pomeriggio del 4 febbraio nel Rione Conacal di Ponticelli. La città piange una giovane vita, mentre c’è ancora caos intorno alla vicenda. Sul manifesto funebre anche il nome del fratello, che resta in carcere. La famiglia e gli amici si sono stretti intorno alla salma, tra lacrime e dolore, in un momento di grande tensione. La polemica non si placa e sulla morte di Jlenia si continuano a

Cosa è successo a Jlenia Musella e perché il fratello resta in carcere?. Napoli si è fermata per l’ultimo saluto a Jlenia Musella, la 22enne uccisa dal fratello Giuseppe nel pomeriggio del 4 febbraio nel Rione Conacal di Ponticelli. Il gip ha convalidato il fermo per omicidio volontario aggravato e disposto la permanenza in carcere dell’indagato, ritenendo non credibile la versione fornita dal giovane. La tragedia familiare si è trasformata in un caso giudiziario e sociale che interroga una città intera. Il funerale al Rione Luzzatti: folla, lacrime e simboli. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa della Sacra Famiglia al Rione Luzzatti, quartiere d’origine della famiglia Musella. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Jlenia Musella, funerale tra dolore, lacrime e polemiche: sul manifesto anche il fratello

Approfondimenti su Jlenia Musella

Domani si svolge l’autopsia su Jlenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa dal fratello con una coltellata alla schiena.

Il fratello di Jlenia Musella si è consegnato alla polizia e ha confessato di averla uccisa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Jlenia Musella

Argomenti discussi: Jlenia e Giuseppe si volevano bene, non sarà un funerale ma tre, la verità del Rione Conocal sulla tragedia; ?Ilenia Musella morta a Napoli, aveva lividi sul volto. L'ipotesi: uccisa con un coltello da cucina durante lite in famiglia; Ylenia Musella accoltellata alla schiena e uccisa, aveva 22 anni. La lite e lama da cucina: il fratello è irreperibile. Aveva lividi...; Chi era Ylenia Musella, la 22enne accoltellata e uccisa a Napoli.

Napoli, lacrime e commozione ai funerali di Jlenia MusellaA Napoli si è svolto l'ultimo saluto a Jlenia Musella, la 22enne uccisa il 4 febbraio a Ponticelli, tra dolore e commozione. cronachedellacampania.it

Lacrime e applausi ai funerali di Jlenia, il fratello resta in cellaCi sono decine di amici per l'ultimo saluto, quello annunciato sui manifesti funebri su cui compare anche il fratello che l'ha uccisa. ansa.it

“Deputato al funerale di Jlenia Musella tantissimi fumogeni e fuochi d’artificio” facebook

Jlenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe, cosa è successo: la lite per il cagnolino e il coltello lanciato dalle scale del palazzo x.com