Jimenez lascia il Milan dopo aver firmato il riscat con il Bournemouth. Il giovane spagnolo si trasferisce definitivamente in Inghilterra, chiudendo così il suo capitolo italiano. Il club rossonero guadagna dalla cessione, chiudendo un’operazione che dimostra come il strategia del Milan sia orientata anche a valorizzare i giovani in uscita.

Il Bournemouth ha deciso di riscattare ufficialmente Alex Jimenez dal Milan.

Fabrizio Romano conferma che Alex Jimenez, giovane esterno del Milan, sta per approdare al Bournemouth.

Jimenez Bournemouth, scatta ufficialmente il riscatto dal Milan: le cifre dell’operazione. Il giovane laterale spagnolo lascia definitivamente l’ItaliaJimenez Bournemouth, scatta ufficialmente il riscatto dal Milan: le cifre dell’operazione. Il giovane laterale spagnolo lascia definitivamente l’Italia Il bilancio del Milan sorride grazie a un’operaz ... calcionews24.com

Milan, scatta il riscatto di Alex Jimenez da parte del Bournemouth: quanto incassano i rossoneri, la percentuale in favore del Real MadridL'esterno spagnolo ha collezionato contro l'Aston Villa la presenza numero 18 per almeno 45' Alex Jimenez può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Bournemouth ma, a differenza del ... calciomercato.com

Alex Jimenez al Bournemouth, scatta l'obbligo di riscatto: al @acmilan 19M di euro più 5 di bonus x.com

ADDIO DEFINITIVO A JIMENEZ Partito titolare in Bournemouth-Aston Villa, Alex Jimenez ha fatto così scattare l’obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il 50% verrà girato come da accordi al Real Madrid. Una storia quella con il Milan che non è mai facebook